Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Fed'in genişleme yanlısı bir duruş sergilemesi beklenirken, dolar satan yatırımcılar ise toplantıda farklı yollarla parasal genişleme yapılması konusunda sinyal bekliyorlar.

Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, euro/dolar paritesinin "zirvede soluklandığına" işaret edilerek, 1.780 seviyesini aşamadıktan sonra yönünü aşağı çeviren paritenin kazanımlarının bir bölümünü geri verse de "dirençli görünümünü" sürdürdüğü vurgulandı ve şöyle denildi:

"Ancak kısa vadeli indikatörlerdeki ivme kaybı nedeniyle paritenin 1.1700’nin altına sarkması şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle bir senaryoda destek aranacak ilk noktanın 1.1680 olacağını düşünüyoruz. Sorasında ise ilk Fibonacci düzelteme seviyesi olan 1.1640 izlenebilir. Paritede son bir ayda yüzde 4’ün üzerinde değer kazanımı olduğunu düşünürsek ivme kaybedilmesinin olağan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kısa ve orta vadede euro lehine olan görüşümüz değişmiş değil."

Analizde, doların da 6.95 liranın üzerini test etmeye başladığına dikkat çekilerek, "Salı gününün en dikkat çeken gelişmesi BDDK’nın uluslararası kalkınma bankalarının, Türkiye piyasasına yatırım yapmak veya Türk şirketlerine kredi kullandırmak için bazı türev işlemleri yapmasına izin vererek, bu bankaları TL erişim kısıtlamalarının bazılarından muaf tutması oldu. Kurda ise önceki gün olduğu gibi yukarı yönlü denemelerin devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada dolar endeksinin belirgin şekilde baskı altında olmasına karşın doların ise 6.95 liranın üzerini test etmeye başlaması oldukça dikkat çekiyor. Teknik açıdan 6.87’nin üzerindeki rakamların yukarı yönlü risk içerdiğini düşünmeye devam ediyoruz" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.12 artışla 1,197.10 puanda başladığı Salı günü, 1,152.93 puan ve 1,198.16 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 3.59 düşüşle 1,152.70 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.14, BIST Mali Endeks yüzde 4.15, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 3.27 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9132 lira ve en yüksek 6.9557 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında,

- euro en düşük 8.1145 lira ve en yüksek 8.1808 lirayı gördükten sonra, 8.17 – 8.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.9630 lira ve en yüksek 9.0209 lirayı gördükten sonra 9.00 – 9.01 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17139 - 1.17439 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17433 düzeyindeydi.

"BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı Gedik Yatırım analizinde, Salı gününe yataya yakın bir açılışla başlayan BIST-100 Endeksi’nde gün içinde kademeli olarak satış baskısında artış olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

"Önemli destek olarak takip ettiğimiz 1,180 ve devamında ana yükseliş trendinin bulunduğu 1.170’li seviyelerin kırılması teknik satışları beraberinde getirdi.

"Yükseliş trendi altında ve günün düşüklerinden kapanış yapan BIST-100’de teknik görünüm zayıf seyrediyor.

"Yükseliş trendi üzerinde kapanışlar yaşanmadan bu taraftaki alımlara temkinli yaklaşılması gerektiği kanısındayız.

"Endekste bayram tatili öncesinde zayıf seyrin sürmesi halinde 1,144, 50 günlük üssel ortalama (1,130) ve 1,110 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

"Tepki alımlarında ise yükseliş trendinin bulunduğu 1,173 – 1,180 ve 1,205 seviyeleri direnç konumunda yer almaktadır."