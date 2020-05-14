Dolar/TL yeni güne nasıl başladı? (14.05.2020)

Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri rekor rezerv kayıplarını ve portföy çıkışlarını teyit etti. Cari işlemler açığı yılın ilk çeyreğinde $7.64 milyar oldu. Resmi rezervlerde Mart ayında $16.6 milyar net azalış gözlendi. Mart'ta portföy çıkışı $5.5 milyar, net hata noksan $2.9 milyar çıkışa işaret etti.

Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile tarihi zirvesini yinelemesinin ardından BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirme kararı sonrası 7'nin altına kadar geriledi. BDDK'nın ilgili yasağı kaldırmasına rağmen dolar/TL'de düşüş devam etti. Dolar/TL'de görülen en düşük seviye 6.9690 oldu.

TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat

sonundan beri $21.6 milyar düşüşle $86.2 milyara geriledi. TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.