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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL yeni güne nasıl başladı? (14.05.2020)
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    14.05.2020 - 10:31 | | Reuters

    Dolar/TL yeni güne nasıl başladı? (14.05.2020)

    Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altına doğru gerilemeyi sürdürüyor. Kur son günlerde dolar karşısında yatay ancak sınırlı da olsa iyimser bir seyir izliyor.

    Dolar/TL yeni güne nasıl başladı? (14.05.2020)

    Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri rekor rezerv kayıplarını ve portföy çıkışlarını teyit etti. Cari işlemler açığı yılın ilk çeyreğinde $7.64 milyar oldu. Resmi rezervlerde Mart ayında $16.6 milyar net azalış gözlendi. Mart'ta portföy çıkışı $5.5 milyar, net hata noksan $2.9 milyar çıkışa işaret etti.

    Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile tarihi zirvesini yinelemesinin ardından BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirme kararı sonrası 7'nin altına kadar geriledi. BDDK'nın ilgili yasağı kaldırmasına rağmen dolar/TL'de düşüş devam etti. Dolar/TL'de görülen en düşük seviye 6.9690 oldu.

    TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat
    sonundan beri $21.6 milyar düşüşle $86.2 milyara geriledi. TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.

    Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarma ekipleri yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda işletmiş oldukları kafe kapalı olmasına rağmen, kafenin müşterilerine ulaştıran şebekeye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 29 kilogram scunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına aldı.
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