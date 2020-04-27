Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum(27.04.2020)

Dolar/TL, bu sabah güne 6,97 TL seviyesinin hemen altında başladı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7.55 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini söylüyor.