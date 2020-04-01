BİST88.826-0,91EURO7,29-0,03USD6,640,45ALTIN3411,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! İşte piyasada son durum
    ABONE OL
    01.04.2020 - 11:00 | | AA

    Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! İşte piyasada son durum

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,63'ten alıcı buluyor.

    Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! İşte piyasada son durum

    Dün 6,55-6,60 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,5699'dan tamamladı.

    Dolar/TL, bugüne küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,6360'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,2880'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,1930'dan satılıyor.

    Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle 100 seviyesinin hemen altında dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 azalışla 1,0970'ten işlem görüyor.

    Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde, Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirtti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğinin altını çizen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,55'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

    Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yokSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, corona virüs hastalığından ölenlerin defnine ilişkin, "Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? (1 Nisan)

    Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? (1 Nisan)

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer nereli?

    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer nereli?

    Sıradaki Haber