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11.11.2020 - 14:42 | | AA

Dolar ve euro sert geriledi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7.89'a geriledi.

Dolar ve euro sert geriledi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı.

Türk lirası varlıklara artan talep ile uluslararası piyasada Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 410'a kadar gerilerken, yurt içinde borsa yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatı geriledi.

Borsa İstanbul'da, günün ilk yarısında 1.258 puan seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişini hızlandırarak 1.277 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ü geçti. BIST 100 endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 1.276 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar/TL, bugün 8,20'nin üzerini test etse de açıklamaların ardından sert düşüşe geçti. Açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden dolar/TL en düşük 7,87'yi gördü.

Euro/TL'de de düşüş sürdü. Euro/TL 9.27 seviyesini test etti.

Dolar kurundaki sert düşüşe paralel gerileyen gram altın da 474 liraya indi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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