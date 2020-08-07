07.08.2020 - 09:17 | | milliyet.com.tr
Dolar ve euro yeni güne kaç seviyesinde başladı? İşte piyasalarda son durum...
Dolar kuru son zamanlarda en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki bu sabah dolar güne kaç seviyesinde başladı? İstanbul serbest piyasada dolar 7,2910 liradan, euro ise 8,6370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan satılıyor. 8,6360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.