29.04.2020 - 07:32 |
Dolar yeni günde kaç lira?
Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası`nın faiz kararında. Dolar/TL kritik güne 6.98 seviyesinde başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının izleneceği yeni güne dolar/TL 7 liranın altında başladı.
Kur şu dakikalarda 6.98 seviyesinde.
Euro/TL ise 7.57 civarında seyrediyor.
Fed faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.
Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. (21.30)