BİST100.7070.00EURO7.570.24 USD6.980.03ALTIN383.84-0.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar yeni günde kaç lira?
    ABONE OL
    29.04.2020 - 07:32 |

    Dolar yeni günde kaç lira?

    Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası`nın faiz kararında. Dolar/TL kritik güne 6.98 seviyesinde başladı.

    Dolar yeni günde kaç lira?

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının izleneceği yeni güne dolar/TL 7 liranın altında başladı.

    Kur şu dakikalarda 6.98 seviyesinde.

    Euro/TL ise 7.57 civarında seyrediyor.

    Fed faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.

    Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek. (21.30)

    GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İstanbul'da 3 katlı iş yerinde yangın!

    Son dakika: İstanbul'da 3 katlı iş yerinde yangın!

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Son dakika haberleri | 28 Nisan Corona virüs vaka ve can kaybı sayısını Bakan Koca açıkladı! İşte rakamlar...

    Son dakika haberleri | 28 Nisan Corona virüs vaka ve can kaybı sayısını Bakan Koca açıkladı! İşte rakamlar...

    Sıradaki Haber