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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar yönünü aşağı çevirdi! İşte fiyatı...
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    02.06.2020 - 17:57 |

    Dolar yönünü aşağı çevirdi! İşte fiyatı...

    Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, saat 17.50 itibarıyla 6.72 seviyesine geriledi.

    Dolar yönünü aşağı çevirdi! İşte fiyatı...

    Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyordu. Saat 17.50 itibarıyla dolar/TL yönünü aşağı çevirerek 6.72 TL seviyesine geriledi.

    Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

    Milli Güvenlik Kurulu toplandıMGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
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