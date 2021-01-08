Dolarda düşüş sürüyor

Dolar/TL hafta başında Georgia eyaletinde tekrar edilen seçime yönelik endişelerle dalgalanarak tekrar 7.4’e yaklaşsa da belirginleşen küresel risk iştahıyla yönünü tekrar aşağı çevirdi. Kur dün 7.25 seviyesine kadar geriledi.



TL yüzde 20 çıktı



Öte yandan Reuters’a konuşan bankacılar dolar/TL’nin Kasım 2019’dan beri ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesinin önemine dikkat çekti.



TL, dolar karşısında kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 oldu.