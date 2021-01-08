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08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Dolarda düşüş sürüyor

Dolar/TL dün 7.25’e kadar gerileyerek 21 Ağustos’tan beri en düşük seviyeyi gördü. Küresel piyasalarda önceki gün yaşanan sert değer kazançları dün de devam ederken dolar/TL Ağustos 2020 sonundan beri en düşük seviyelerde güne başladı. Küresel hisse senedi piyasaları ABD Kongresi’nde de çoğunluğu ele geçiren Demokrat yönetimin daha fazla harcama yaparak ekonomik büyümeyi destekleyeceği beklentisiyle yükseldi.

Dolarda düşüş sürüyor

Dolar/TL hafta başında Georgia eyaletinde tekrar edilen seçime yönelik endişelerle dalgalanarak tekrar 7.4’e yaklaşsa da belirginleşen küresel risk iştahıyla yönünü tekrar aşağı çevirdi. Kur dün 7.25 seviyesine kadar geriledi.

TL yüzde 20 çıktı

Öte yandan Reuters’a konuşan bankacılar dolar/TL’nin Kasım 2019’dan beri ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesinin önemine dikkat çekti.

TL, dolar karşısında kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 20 oldu.

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