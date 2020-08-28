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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolarda son durum ne?
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    28.08.2020 - 07:33 |

    Dolarda son durum ne?

    Dolar/TL haftanın son gününe 7.35 seviyesinde başladı.

    Dolarda son durum ne?

    Dolar/TL haftanın son gününe 7.35 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.71 seviyesinden işlem görüyor.

    ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerini tutturmak amacıyla benimsenen yeni stratejiyi açıkladı. Bu kapsamda ABD’de tam istihdamın sağlanması ve enflasyonun yeniden sağlıklı bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

    Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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