04.09.2020 - 07:58 |
Dolarda son durum ne?
Dolar/TL haftanın son gününe 7.44 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD'de açıklanacak olan istihdam verisi izlenecek.
ABD'nin en önemli verilerinden biri kabul edilen istihdam rakamlarının takip edileceği haftanın son gününe dolar/TL rekora yakın 7.44 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.81 civarında seyrediyor.
Dolar/TL dün en yüksek 7.4518 seviyesini görerek rekor kırmıştı.
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.