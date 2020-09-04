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    04.09.2020 - 07:58 |

    Dolarda son durum ne?

    Dolar/TL haftanın son gününe 7.44 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD'de açıklanacak olan istihdam verisi izlenecek.

    Dolarda son durum ne?

    ABD'nin en önemli verilerinden biri kabul edilen istihdam rakamlarının takip edileceği haftanın son gününe dolar/TL rekora yakın 7.44 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.81 civarında seyrediyor.

    Dolar/TL dün en yüksek 7.4518 seviyesini görerek rekor kırmıştı.

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