‘Domates ihracatının önü açılsın’ çağrısı

Bayraktar, yazılı açıklamasında, salçalık domateste fiyatların 30 kuruşa, sofralık domateste 60 kuruşa kadar düştüğüne dikkati çekti.

Tarlada kalmasın

Fiyatlardaki düşüşün devam etmesi durumunda domates üreticisinin üretimden çekilebileceğini veya alternatif ürünlere yönelebileceğini vurgulayan Bayraktar, “Üretim maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticilerimizi mağdur ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, şunları kaydetti: “Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın acilen açılması gerekiyor. Sofralık domateste sorunun çözümü için Irak ve Suudi Arabistan’a ihracatın yolu açılmalı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve büyükşehir belediyeleri de alım yaparak zor durumdaki üreticilerimize destek olmalıdır.”

Bayraktar, salçalık domates üreticilerinin de maliyetin altına düşen fiyatlar nedeniyle zarara uğradığına çekti.