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    01.02.2020 - 10:48 | | AA

    Döner sektörü "Turquality" desteği istiyor

    Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.

    Döner sektörü "Turquality" desteği istiyor

    Emek, yaptığı yazılı açıklamada, Turquality desteğinin, Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulandığını bildirdi.

    Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden Türk döner üreticilerinin, çok sayıda sektöre verilen Turquality desteğinin kendilerine de verilmesini istediğini kaydeden Emek, bu desteğe büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

    Emek, "Döner sektörü dünyayı kuşattı, kendi imkanlarımızla ihracat imkanlarını zorluyoruz. Kurumsal olarak hareket ediyoruz. Kendi kaynaklarımızla yurt dışı yatırımlarını, yeni ortaklık modellerini geliştiriyoruz. Milyarlarca dolarlık bir sektörün Turquality imkanlarından yararlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Sektör 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak"

    Muhammet Nezif Emek, Turquality desteği konusunda girişimlerinin sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Tekstil, inşaat, otomotiv sektörlerine yoğun olarak verilen Turquality kolaylığı, ülkemizin ekonomisine katkısı tartışılmaz öneme sahiptir. Türk markalarının küresel rekabet gücünü, saygınlığını artıran uygulamanın kapsamına döner üreticilerinin ve ihracatçılarının da alınmasını istiyoruz. Bu konuda sürdürdüğümüz girişimlerden olumlu cevap alacağımıza inanıyorum."

    Emek, sektörün 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

    "Türk döneri, sektörün öncü markaları ile bütün dünyada küresel lezzet haline geldi. Türk döneri dünya genelinde hamburger satışlarının yüzde 3 düzeyinde azalmasına neden olurken, Türkiye'nin adıyla her gün milyonlarca insanın tükettiği ürün haline geldi. Böylesine önemli global bir lezzet, Turquality desteğini çoktan hak ediyor. Tanıtım ve ihracat çabalarımızda kendimizi daha da güçlü hissedeceğiz."

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