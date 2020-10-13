Donuk ekmekten sıcak kazanç!

Çoğu KOBİ, girişimcilerin geleneksel işlere sermaye yatırmasıyla kurulurken kimisi de geleneksel bir işin, çağın koşullarına göre yeniden yorumlanmasıyla hayat buluyor. İşte bu öyle bir başarı öyküsü...

Dört kuşaktır fırıncılık yapan, 45 yıl önce de sektöre ekipman üreten Toya Makine’yi kuran Yalçınkaya ailesinin son kuşak temsilcisi Serdar Yalçınkaya’nın ‘yeni nesil fırıncılık’ işletmesi Bay Bread. Yalçınkaya, Bay Bread’i kurarken şu noktadan hareket etmiş: Tüketici başta ekmek olmak üzere fırın ürünlerine her daim taze, mümkünse fırından çıkar çıkmaz uygun fiyatla ulaşsın, ancak bunu yaparken israf olmasın. Bu sonuca ulaşmanın yolunu da donuk üründe bulmuş. Serdar Yalçınkaya anlatıyor:

“Bütün ürünler bizim merkez fabrikamızda ön pişirme sürecinde tüm kalite kontrol süreçlerinden geçiyor, depolanıyor daha sonra da mağazalara ve bireysel adreslere sevk ediliyor. Dolayısıyla bizim üretim aşamamız ve dışarıda üretim yaptırdığımız tüm tesisler bizim kendi ekiplerimiz tarafından hem kalite anlamında hem de gıda güvenliği anlamında kontrol edilerek, denetlenerek en yüksek kalitede tüketiciye ulaştırılıyor.”

WhatsApp’tan sipariş

Bay Bread’in şu anda İstanbul’da 10 mağazası bulunuyor. Tüketiciler bu mağazalara giderek ya da WhatsApp’tan sipariş vererek ürünlere ulaşabiliyor. Bay Bread ürünleri arasında ekmek çeşitlerinin yanı sıra poğaça, açma, simit, börek, çörek, cheesecake, kavanoz tatlılar, dilim pastalar, mozaik pastalar, kekler ve pizzalar bulunuyor.

Tüm bu ürünleri ‘yeni nesil fırıncılık’ konseptiyle tüketiciye sunduklarını vurgulayan Yalçınkaya bu konsepti şöyle açıklıyor:

“Yeni nesil fırıncılık konsepti müşteri memnuniyetinin maksimize edildiği, üreticinin en ekonomik şekilde dünyayla rekabet edebilir üretim yapabildiği yeni fırıncılık modelidir. Burada hedeflediğimiz günümüzde artık lüks haline gelmiş sıcak ekmek ve unlu mamulün tüketici tarafından en sağlıklı ve en hızlı şekilde ulaşılabilir olmasını sağlamak. Bizim hiçbir ürünümüz mikrodalga ile ısıtılmak üzere dizayn edilmiş ürünler değildir. Çünkü mikrodalga ısıtma teknolojisinin unlu mamullere uygun olmadığını biliyoruz.”

Evde-işte fırın

Yalçınkaya, Bay Bread ürünlerini tüketiciye ulaştırmak için ‘Evde Fırın’ ve ‘İşte Fırın’ adını verdiği iki proje de geliştirmiş. Burada amaç, tüketicilerin online kanallardan satın aldıkları donuk ürünleri evlerindeki ya da işyerlerindeki derin dondurucularda muhafaza etmeleri, ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaçları kadar ürünü fırınlarında ya da tost makinelerinde ısıtarak tüketmeleri. Bu tüketim şeklinin özellikle pandemi sürecinde arttığını belirten Yalçınkaya şunları söylüyor:

“Salgın nedeniyle dijital alışverişin ne kadar yaygınlaştığını ne kadar daha güncel hayatımızın içerisine girdiğini hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu nedenle 5 yıl önce tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz yeni nesil fırıncılık konseptimizi yüksek teknoloji fırıncılık ifadeleriyle dijitalleşme platformuna taşıyoruz. Burada amacımız Evde ve İşte Fırın uygulamalarıyla tüketicinin evine dijital platformlardan, sipariş verdiği veya geleneksel yöntemlerle temin ettiği ürünleri evlerinde pişirerek sıcak ve taze yüzde yüz güvenli, hijyenik bir şekilde ulaşmalarını ve tüketmelerini sağlamak.”

Yemeğe de giriyor

Ürün yelpazelerini ‘yemek menüsü’ ile genişleteceklerini de belirten Yalçınkaya, “Bay Bread satış kanallarının tamamında önümüzdeki günlerde satışa arz edilecek, bir donuk, doğal lezzetli yemek menüsü ile gelişimimizi devam ettiriyoruz. İnsanlar evlerinde tamamen güvenli yöntemlerle ısıttıkları ürünleri, aileleri ve yakınlarıyla paylaşabilecekleri bir yemek menüsüyle karşılaşacaklar” diyor.

İsrafı da dondurdu

Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı da olan Serdar Yalçınkaya, ekmekte israfını ciddi şekilde dert ediniyor. Yalçınkaya, “Dünyada gıdadaki kayıp oranı 900 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’de bir yılda çöpe atılan 2.1 milyar adet ekmeğin parasal değeri ise 1.5 milyar lira” bilgisini veriyor. Pandemi sürecinde donuk ekmek tüketiminin yaygınlaşmasıyla israfın da azaldığını gördüklerini belirten Yalçınkaya, “İnsanlar evlerindeki derin dondurucuda ekmek ve unlu mamul depolayarak istedikleri zaman pişirerek yüzde yüz güvenli gıdaya ulaşma imkanına sahip oldular. Tüketici ihtiyacı kadar tüketti ve israf etmedi” diyor.