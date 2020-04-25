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    HaberlerEkonomi Haberleri Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı
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    25.04.2020 - 15:17 | | AA

    Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz" dedi.

    Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı

    Kurum, Twitter hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz." ifadesini kullanan Kurum, bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak "100 Bin Sosyal Konut" projesinde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerini aksatmadan 28 Nisan'da yeniden başlanacağını belirtti.

    Bakan Kurum, ayrıca, toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşların yapı maliyetinin yüzde 10'u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırdıklarını, riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanların mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkardıklarını kaydetti.

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