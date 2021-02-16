Dosdoğru vekaleten TÜİK Başkanı oldu

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre kurum Başkanlığı’na, vekaleten bu görevi yürüten Muhammed Cahit Şirin’in yerine, daha önce Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

1978’de Yozgat’ta doğan Dosdoğru, 2004’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017’de de Başkan Yardımcılığına atandı. İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.