MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Dosdoğru vekaleten TÜİK Başkanı oldu
ABONE OL
16.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dosdoğru vekaleten TÜİK Başkanı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Dosdoğru vekaleten TÜİK Başkanı oldu

 

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre kurum Başkanlığı’na, vekaleten bu görevi yürüten Muhammed Cahit Şirin’in yerine, daha önce Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

1978’de Yozgat’ta doğan Dosdoğru, 2004’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017’de de Başkan Yardımcılığına atandı. İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.

    Adana'da alacak-verecek kavgasıAdana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Faruk Ç. ve Selahattin A., bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var...

    Son dakika: İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Son dakika: Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

    Son dakika: Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

    Sıradaki Haber