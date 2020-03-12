Döviz kredilerinde erken ödeme ücretlerine yeni limitler belirlendi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tebliğe göre, söz konusu tebliğin ticari kredilerde erken ödemeye ilişkin 11. maddesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, ticari TL kredilerin erken ödeme şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, bu kapsamdaki döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücret oranlarının, TL krediler için uygulanan erken ödeme oranlarının bir puan artırımlı olarak uygulanması hüküm altına alındı.



Ticari TL kredilerde erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1’i, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2’si olarak uygulanıyor.



Yapılan düzenlemeyle, ticari kredilerde, kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesinde bankanın erken ödeme talep edebilmesi uygulamasına, kredinin ‘bir kısmının’ erken ödenmesi de eklendi. Buna göre, bankalar, kredilerin taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması, tamamının erken ödenmesi veya ‘bir kısmının’ erken ödenmesi durumunda müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilecek.