Drakula savunması

Trabzon’un Maçka ilçesinde 7 mahallede 2400 dekar fındık bahçesinde yürütülen ‘drakula böceği’ mücadelesiyle, 750 dekar alan temizlendi. 26 Şubat’a kadar tüm alanın imha edilmesi için çalışmalar hızlandırılıyor. Bulaşık halde olan 7 mahallede 2400 dekar alan geçtiğimiz yıl karantina bölgesi olarak belirlenmişti. Dünyada başka hiçbir mücadele yöntemi olmayan böcekten ancak toplu imha ile kurtulmak mümkün. Buna göre alanda, öncelikle dallar kesiliyor, bir bölgeye yığılıp yakılıyor. Ardından ise ağaç kökleri sökülerek, açılan derin kanallara gömülüyor. Ardından tüm arazi düzleniyor. Bölgeye yıl boyunca ağaç menşeili ekim yapılamayacak. Bu alanlara sadece tarla ziraatı ekilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan ‘Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği’ ile karantina tazminat desteği kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere kilogram başına 15 lira ödemesi yapılacak. Üreticiler başvurularını 26 Şubat tarihine kadar yapabilecek.

Öncelikli bölge...

Fındık ağacına girip özünü emen böcek, tüm ağacı kurutuyor. Bu nedenle asıl ismi, ‘turunçgil uzun antenli böceği’ olan zararlıya ‘drakula’ deniliyor.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 7 ayrı mahallede 7 ayrı ekibin çalışmalarının sürdüğünü anlatırken, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Fındık ağaçlarının imhası ve toprağın 4 yıl boş kalacak olmasının vatandaşlara doğru şekilde anlatılması için sürecin ilk aşamada yavaş gittiğini vurgulayan Gülbay, şunları söyledi:

“Bu mücadeleye ikna etmek için uğraştık ve şimdi birlikte hareket ediyoruz. 4 yıl sonra yeniden ağaçlandırmaya ilişkin ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın fındık alanlarının gençleştirme projeleri kapsamında buralar öncelikli bölge olarak teşvik edilecek. Bakanlıkla istişarelerimiz sürüyor, vatandaşların isteklerini de aktarıyoruz. Hem boşken tarla ziraatında desteklenmesi, hem de yeniden fındık bahçelerine geçişte destek vereceğiz. Hem bölge şartları, hem de ekonomik şartlar gereği, burada alternatif bir ürün olmaz. Bu topraklar, zararlıdan kurtarıldıktan sonra da stratejik ürünümüz olan fındığa dönecek.”

‘Şimdiden fidan yetiştirmeliyiz’

Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz, Drakula böceğinden kurtarılan alanlara 4 yıl boyunca ağaç ekimi yapılamayacağını hatırlatırken, bakanlığın bu aşamada 4 yıllık ürün bedelini kilogram başına 15 lira olarak ödemesini yapacağını söyledi. Çiftçilerin süre ve fiyat artırımı talebi olduğunu kaydeden Oğuz, “6 ya da 8 yıl olarak düzenlenmesi konusunda beklenti var. Ayrıca 4 yıl sonunda fındığını dikene 2/4 yıl daha destek verilmesi süreci teşvik ederek hızlandırır. Çünkü 4 yıl ardından ekilen bahçeler ilk 2 yıl da ağaçların ürün vermeye başlamasıyla geçer. Teşvik için fidanları da vermeyi düşünüyoruz. İlgili paydaşlarla bu planlamayı yapabilirsek, şimdiden fidanları üretip, o zamana kadar 3-4 yaşında fidanları bahçelere ekebiliriz. Ardından bahçeler tertemiz ve genç olacak. Normalde verdiği ürün miktarını katlayacaktır. Ardından uzun yıllar da üreticiye önemli katkıları olacak” diye konuştu.