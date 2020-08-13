Dubai yumurta üssü olacak!

Türk yumurta üreticileri Afrika ve Körfez ülkelerine yumurta pazarlamak için Dubai merkezli bir ihracat şirketi kurdu. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, şirketin devlet destekli kurulduğunu belirterek, “Yumurta ihracatçılarıyla birlikte YİB AŞ kuruldu. Türkiye’den Dubai’ye ürün gönderip pazarlamayı oradan yapacağız. Böylece Afrika’ya ve Körfez ülkelerine daha hızlı gönderim yapacağız. Bunu yeni hayata geçirdik. Şu günlerde onayları çıktı. Bu ay içinde hizmete başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

18 milyar adet üretim

Yıllık 18 milyar adet yumurta üretimi olduğuna dikkat çeken Afyon, “Irak pazarındaki sorunumuz hala sürüyor. Farklı ülkelere sattığımız yumurtalar yine Irak’a gidiyor. Tabii bu yeterli değil. Irak pazarının eksikliğini farklı pazarlarla kapattık. 28 ülkeye ihracat yapma potansiyelimiz var. Şu anda 12 ülkeye aktif ihracatımız bulunuyor” dedi. Direkt transit gemi taşımacılığına ihtiyaçları olduğunu kaydeden Afyon, şöyle devam etti: “Direkt pazara gidecek, liman liman oyalanmayacak bir gemiye ihtiyacımız var. Yoksa başka ülkelere uğrarken pazara ulaşmak 40 günü buluyor o zaman da yumurtanın miadı doluyor. Bu konuda destek bekliyoruz.”

Yumurta konseyi

Aracıların yumurtayı tüketiciye pahalıya ulaştırdığını dile getiren Afyon, “Üreticinin ettiği zarardan tüketicinin haberi olmuyor. Bunu devletin belirleyeceği taban fiyat formülüyle ve üreticilere verilecek destekle bu stok yönetimini zarar etmeden karşılayabiliriz. Bunun için de yumurta konseyi kurulmasını istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da bunu talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Afyon, arz fazlalığını yönetebilecek bir sistem istediklerini dile getirdi.

Tanesi 1 lira!

Alternatif üretim modelleri adı altında köy tavuğu, gezen tavuk gibi üretim yapıp tanesinin 1 liraya satıldığına da değinen İbrahim Afyon, “Protein yönünden farklı değil. Pazarlarda 1 liraya gibi yüksek fiyata satıyorlar. Onlarla hiçbir ilgimiz yok” dedi.

‘Haksız kazanç oluyor’

Vatandaşların ana tüketim maddesinden biri olan yumurtada son günlerde fiyat artışları da gözlemlendi. 30’lu yumurtalar 12-14 lira aralığında tüketiciye sunulurken, 18-22 lira arasında değişmeye başladı. Fiyatlardaki artışın nedenini sorduğumuzda İbrahim Afyon, şöyle açıkladı: “Bu fiyatlar 2-3 yıl önceki fiyatlar. Yumurta maliyeti uzun zamandır adeti 40 kuruş civarındaydı. 40 kuruş olarak ele alırsak 30 adetinin üreticiye maliyeti 12 liraya denk geliyor. Ambalaj, nakliye, kâr da eklenince 18 liraya çıkması gerekiyor. 18 liranın üzerinde verilen her fiyat haksız fiyattır. Yem fiyatlarında da artış oldu, bunlar maliyetlere henüz yansımadı. Eğer olur da zarar ettiğimiz için hayvanları kesersek arz daralması olursa kısa bir süreliğine fiyatlar artabilir. O da edilen zararların telafisi içindir. Sürekli olduğu zaman arada birileri haksız kazanç elde ediyordur.”