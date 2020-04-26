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    26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Düğün alışverişi internete kaydı

    Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye’de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini hatırlatarak, “Online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı” dedi.

    Düğün alışverişi internete kaydı

    Öksüz, “Kapıda ödeme seçeneği, taksit kolaylığı da müşterileri cezbediyor. Dernek olarak e-ticaret sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde ZÜCDER üyelerine özel mobil aplikasyon uygulamasını devreye sokacağız. Mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor” dedi.

    MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da Türkiye’de yıllık mobilya satışının 2019 itibarıyla 50 milyar liraya ulaştığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta olduğu gibi iç pazarda da durgunluğun başladığını söyledi. Çalışkan, “Çiftler, ev kurmak için ortalama 50 bin liralık bütçe ayırıyor. Düğünlerin ertelenmesiyle birlikte çiftler, mobilyalarını online üzerinden seçmeye başladı. Bu süreçte internetten siparişler yüzde 30 arttı. Bütün firmaların içinde olacağı modoko.com’da Türkiye’nin en büyük mobilya satış sitesini açacağız” dedi.

    Ekmek makinesi çeyize girdi

    Evlenecek çiftlerin, koronavirüs dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Mesut Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700’lük artış olduğunu anlattı.

     

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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