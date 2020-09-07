Düğün takıları internete taşındı

Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, geliştirdikleri çözümle salgından sonra önemi artan sosyal mesafe kavramına destek olacaklarını belirtti. Sallancı, “İnsanlar çok yakın da olsalar nikahlara katılırken bulaş riski nedeniyle iki defa düşünüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan tebrik etmek, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu” dedi.

Davetiye açılıyor

Sallancı, düğün yapacak çiftin takikolay.com’a girerek online davetiye açmasının yeterli olduğunu belirtti.

Sistemi yaklaşık bir yıl önce geliştirdikleri kaydeden Sallancı, şöyle devam etti:

“Düğün yapacak çift düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber sitemize giriyor.

Sayfa üzerinden kendilerine bir online davetiye açıyorlar. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim - soyismini sitemizde arayan bir davetli online davetiyeye ulaşarak takı ve tebrik notunu yollayabiliyor.

Kredi kartı ile tüm banka kartlarından işlem alıyoruz ve cüzi bir işlem ücretiyle bu hizmeti sunuyoruz.”

Hazırlanan online davetiyenin QR kodunun da çiftlere ulaştırıldığını söyleyen Sallancı, isteyen çiftlerin bu kodu fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini belirtti.

Evlilik cüzdanıyla

Sallancı, gelin ve damadın Takı Kolay hesaplarında biriken takı tutarının düğün tarihine kadar blokede kalacağını belirterek, toplanan takı tutarının evlilik cüzdanı ibrazıyla alınabileceğini kaydetti. Sallancı, şunları anlattı:

“Hâlihazırda yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altınını sunuyoruz. Çiftler kendilerine her takı geldiğinde maille bilgilendiriliyor. Çiftler nikahtan sonra davetiyeyi kapatırken, ‘takıları al’ butonunu tıkladığında takıları PTT Kargo güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftlerimize ulaştırıyoruz.”

Sallancı, sitede farklı hediye türlerinin gönderimi için pek çok sektör paydaşıyla görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.