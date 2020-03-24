Düğün yapacaklar altındaki düşüşleri fırsat olarak görüyor

Atayık, AA muhabirinin altın fiyatlarına ilişkin sorularını cevapladı.

Koronavirüs pandemisinin, dünya ekonomilerini olduğu gibi günün 24 saati açık kalan piyasaları da derinden sarstığını anlatan Atayık, yatırım sisteminin temelini oluşturan taşların yerinden oynadığını söyledi.

Salgın karşısında bugüne kadar birlikte hareket etmeyen farklı ülkelerin merkez bankalarının piyasaları likidite etmek adına birlikte hareket ettiğini aktaran Atayık, "ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere aralarında merkez bankamızın da olduğu birçok ülkenin merkez bankaları, faiz indirim toplantılarını belirlenen tarihlerden öne çekiyor ve indirim kararı alıyorlar. Nakit ihtiyacı ve likidite için ortak karar alıyor." bilgilerini aktardı.

"Küresel endişeler altını besliyor"

Altının, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı aralık ayı ortasından itibaren bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Virüsün yayılma hızının arttığı dönemlerde altındaki hareket daha da yükseliyor. Aşı ve tedaviyle ilgili güzel haberler geldiğinde ise ons yönünü aşağıya çeviriyor. Dünya ekonomilerinde artan küresel endişeler hep altını besliyor ve yeni rekorlar kırmasına yol açıyor. Altının onsu koronavirüs salgınındaki yayılma hızının da etkisiyle etkisiyle 1,560 doları gördü.

Bazı uzmanların öngörüsü gerçekleşir de nisan ayıyla birlikte virüs salgınının yayılma hızında azalma olursa ve Çin'in ardından ABD ve Avrupa'dan da iyi haber gelirse ons fiyatlarında aşağıya doğru bir iniş bekleyebiliriz."

"Hareketlilik azaldığında alış-satış arasındaki fark da kapanacaktır"

Atayık, gram fiyatlarında ons fiyatlarının yanı sıra TL'nin dolar karşısındaki durumunun da etkili olduğunu ifade ederek, piyasada birkaç aydır bugüne kadar hiç gözlenmemiş fiyat hareketlerinin görüldüğünü söyledi.

Göstergelerde borsaların yanı sıra birçok değerin ekside olduğuna şahit olunduğunu aktaran Atayık, bu nedenle ons fiyatlarında yüksek bir hareket olmadığı durumlarda bile dolardaki yükseliş nedeniyle gram fiyatlarının hareketlendiğini söyledi.

Atayık, gram altınla ons fiyatları arasında zaman zaman oluşan yeni fiyatlanma dalgalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gram altının fiyatını, iç piyasadaki gelişmeler ve dolar-TL kotasyonu etkiliyor. Ons fiyatları birkaç gündür belli bant aralığında seyretse bile dolar yükseliş trendinde olduğu için gram altın fiyatları onsla ayrışmış durumda. Kaldı ki 23 Mart saat 23.41 itibarıyla gram altının satış fiyatı 327,73 TL ve ons altının fiyatı aynı dakikalarda 1,553 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Her ikisinde de günlük bazda yüzde 3,70 civarında artış söz konusu idi.

Altında alış ve satış arasındaki fiyat farkları genellikle piyasadaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Piyasada gün içindeki fiyat dalgalanması yüksek olduğu için kuyumcunun sattığı altını yerine koymak amacıyla gram altın alış ve satış arasındaki makası biraz açılmış oluyor. Piyasa, denge fiyatlarına geldiğinde ve hareketlilik azaldığında alış-satış arasındaki fark da kapanacaktır."

"Krizi her zaman olduğu gibi birlikte hareket ederek ve kenetlenerek aşacağız"

Atayık, Ramazan ayı öncesi düğün veya nişan yapmak isteyen binlerce çiftin, koronavirüs nedeniyle mutluluklarını bir süre ertelemek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun doğal olarak kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Ancak sektör olarak hiçbir konuya karamsar yaklaşmadıklarını ifade eden Atayık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemiz, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla salgına karşı amansız bir mücadele veriyor. Hükümetimizin krizi öngörerek fırtına gelmeden önce önlem almaya başlaması ve hızlı hareket etmesi virüsle mücadelede Türkiye'yi öne çıkardı. Vatandaş olarak bizler de yetkililerin çağrılarak uyarak bu mücadele de üzerimize düşeni yaparsak haftalar sonra Türkiye'nin bu mücadeleden galip gelerek, bu sıkıntılı süreci fırsata çevireceğine inanıyoruz.

Koronavirüs, alınan tedbirlerden daha güçlü değildir. Bu krizi her zaman olduğu gibi birlikte hareket ederek ve kenetlenerek aşacağız. Biz de 'Hayat Eve Sığar Evde Kalın.' diyoruz. Uzmanların tüm virüs öngörülerinde en geç 'Haziran' ayında yavaşlaması bekleniyor ki, bu gerçekleşirse yaz düğünleri planladığı gibi yapılacak ve altın alışverişi devam edecektir. Koronavirüs etkisi geçip piyasalar düzeldiğinde çok pozitif gelişmelerin hem kuyumculuk sektörünü, hem de ülkemizi beklediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle bugünkü fotoğrafa değil, gelecek haftalara bakarak hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız."

"Sektörümüz mağazalarını açık tutuyor"

Mustafa Atayık, yatırımcıların alış ve satışlarda panikten her zaman kaçınması gerektiğini belirterek, altın yatırımının kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını günlerinde altın yatırımcısının davranışlarını değerlendiren Atayık, şunları kaydetti:

"Öncelikle fiyat hareketlerini çok yakından izliyorlar. Bir yandan altının onsunu diğer yandan da dolardaki hareketliği izliyorlar. Altındaki fiyat düşüşlerini altın takı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değerlendiren ailelerimiz var. Düğün yapacak birçok aile, fiyat yükselişleri nedeniyle düğün için alacağı altın takı ve bileziklerin sayısını ve gramajını düşürerek konuyu çözmenin yolunu buluyor. Bu nedenle fiyat düşüşlerini ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için fırsat olarak görüyor. Sektörümüz de mağazalarını açık tutarak vatandaşların bütçeleri ve alım güçlerini göz önünde bulundurarak şık ve hafif ürünlerle müşterilerinin taleplerini karşılamaya devam ediyor."

Atayık, altının dünyanın en kıymetli yatırım aracı olduğunu dile getirerek, altının bu özelliğini sürdüreceğini savundu.

Atayık değerlendirmesini, "Ellerinde altın bulunduran vatandaşlarımız, sektörümüzün usta ellerinden vitrinlere çıkan altın takı ve mücevherat alarak bu birikimlerini koruyabilirler." sözleriyle tamamladı.