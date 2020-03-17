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    HaberlerEkonomi Haberleri Dün sert çakılmıştı! Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
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    17.03.2020 - 11:31 | | AA

    Dün sert çakılmıştı! Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 306,9 liradan alıcı buluyor.

    Dün sert çakılmıştı! Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

    Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 altında 306,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, Cumhuriyet altını da 2.047 liradan satılıyor.

    OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 1.484 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahaleleriyle birlikte küresel çapta birçok hükümetin maliye politikalarına ağırlık vereceğini açıklamasına karşılık, piyasalardaki panik havasına bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

    Dün, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, altının ons fiyatında 100 doları aşan bir dalgalanma yaşandığını belirtti. Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalara 1 trilyon dolar likidite sağlayacağını duyurduğunu ve küresel çapta merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına devam ettiğini, ancak panik havasının bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamaları ortaya koyduğuna dikkati çekti.

    BEKLENTİLER NE YÖNDE?

    Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

      Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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