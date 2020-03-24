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    24.03.2020 - 07:17 |

    Dünya Bankası 150 milyar dolar sağlayabilir

    Dünya Bankası corona virüs ile mücadele için 15 ayda 150 milyar dolar kaynak sağlayabilir.

    Dünya Bankası 150 milyar dolar sağlayabilir

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka'nın kalkınmakta olan ülkelerin corona virüs salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmalarına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kaynak sağlayabileceğini söyledi.

    Malpass, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, G20 kreditör ülkelerinin fakir ülkelerin corona virüs ile mücadele ederken ikili borçlar için tüm ödemeleri askıya almalarına imkan vermeleri gerektiğini ifade etti.

      New York'ta hayat durdu New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı.
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