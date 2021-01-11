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11.01.2021 - 20:55 | | AA

Dünya Bankası'ndan 11 Afrika ülkesine 5 milyar dolarlık yatırım planı

Dünya Bankası, bozulmuş arazilerin yenilenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve geçim kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 11 Afrika ülkesinde gelecek 5 yılda 5 milyar doların üzerinde yatırımı desteklemeyi planladığını duyurdu.

Dünya Bankası'ndan 11 Afrika ülkesine 5 milyar dolarlık yatırım planı

 

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kaynakla bölge ülkelerindeki tarım, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, peyzaj restorasyonu, istihdam oluşturma, dayanıklı altyapı, kırsal hareketlilik ve yenilenebilir enerjiye erişim faaliyetlerinin destekleneceği belirtildi.

Açıklamada, Sahel, Çad Gölü ve Afrika Boynuzu bölgesinde yer alan 11 ülkede gelecek 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yatırımın desteklenmesinin planlandığı kaydedildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin, "Çok önemli bir zamanda gelen bu yatırım, ülkeler Kovid-19 salgınının etkisinden toparlanırken geçim kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olacak, aynı zamanda hem biyolojik çeşitlilik kaybının hem de iklim değişikliğinin insanlar ve ekonomiler üzerindeki etkisinin üstesinden gelinecek." değerlendirmesinde bulundu.

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