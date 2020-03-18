Dünya Bankası'ndan flaş karar! 2 milyar dolar arttı...

Dünya Bankası, üye ülkelerin global corona virüs salgınına yanıt için ihtiyaç duyabilecekleri finansmanın hızla karşılanması için 3 Mart'ta oluşturduğu fonu 2 milyar dolar daha artırarak 14 milyar dolar seviyesine yükseltti.
Yapılan bu değişiklikle Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, corona virüs salgınının yayılmasından zarar gören özel sektör şirketlerini ve onların çalışanlarını desteklemek için toplam 8 milyar dolar kaynağa sahip oldu.
Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.