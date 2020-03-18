Dünya Bankası'ndan flaş karar! 2 milyar dolar arttı...

Dünya Bankası, üye ülkelerin global corona virüs salgınına yanıt için ihtiyaç duyabilecekleri finansmanın hızla karşılanması için 3 Mart'ta oluşturduğu fonu 2 milyar dolar daha artırarak 14 milyar dolar seviyesine yükseltti.

Yapılan bu değişiklikle Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, corona virüs salgınının yayılmasından zarar gören özel sektör şirketlerini ve onların çalışanlarını desteklemek için toplam 8 milyar dolar kaynağa sahip oldu.