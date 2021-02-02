Dünya Bankası'ndan KDC kararı! 100 milyon dolarlık yardımı askıya aldı

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, eğitimde eşitlik ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi projesi (PERSE) yetkililerinin dolandırıcılıkla suçlanmasının ardından, KDC’ye bu ay ödenmesi gereken 100 milyon dolarlık eğitim desteğinin ertelendiğini duyurdu.

KDC Genel Maliye Müfettişliği (IGF), PERSE projesinin üst düzey yetkililerinin hayali okullarda hayali öğretmenler adına kesilen sahte faturalalarla yaklaşık 31 milyon doları zimmetine geçirdiğini iddia etmişti.

Dünya Bankası Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 17 Haziran 2020’de KDC için 800 milyon doları PERSE projesi ve 200 milyon doları sağlık projelerinde kullanılmak üzere toplam 1 milyar dolarlık fonu onaylamıştı.