Dünya CEO yarışmasında bir Türk!

Yılın dünya CEO'su yarışmasında (The World CEO Rankings) Türk kadın Arzu Alibaz da gösterildi. İşte Arzu Alibaz'ın bugüne kadar Türkiye'ye sunduğu katkılar...

1972 yılında Ankara’da doğan Arzu Alibaz, 1994 tarihinde Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Çukurova Üniversitesi’nde gıda mühendisliği lisansüstü eğitimini tamamladı.

İş hayatına Philip Morris‘te başlayan ve PepsiCo ile devam eden Arzu Alibaz, Nestlé’ye 2001 yılında ulusal gıda ve içecek müdürü olarak katıldı. Alibaz, 2007 yılında gıda ve içecek sistemleri müdürlüğü görevine atandı. 2010’da ise Nestlé’nin ev dışı tüketim alanında faaliyet gösteren uzman iş birimi Nestlé Professional’da Nestlé Professional içecekler grubu müdürlüğü görevine terfi etti. Temmuz 2012’de Ortadoğu genel operasyonlar müdürlüğü görevine getirilen Alibaz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’da Nestlé Professional’ı yönetti.

Ardından Nestlé Professional Türkiye Ülke Müdürü Arzu Alibaz, IFFCO’nun yeni Food Service Global CEO’su oldu.

Alibaz yeni görevini LinkedIn hesabından şu sözlerle duyurmuştu: “Konfor alanından çıkmak gerekiyor büyümek ve gelişmek için.

Yeni dünyada ayakta kalabilmek, gelişip büyüyebilmek için en önemli iki şeyin değişime adaptasyon(AQ) ve girişimcilik ruhu ( Entrepreneurship) olduğu tüm dünya tarafından kabul edilmiş durumda. Bu iki kası en güçlü olan şirketlerden biri olan IFFCO’ya Food Service Global CEO’su olarak atanmış olmak bana çok heyecan veriyor.

Beni bu pozisyona hazırlayan başta kızım ve ailem olmak üzere, şu ana kadar birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma, distribütörlerime, müşterilerime, ajanslarıma kısaca beni ben yapan hepinize çok teşekkür ederim.”