Dünya devine zirvede veda

25 yılı PepsiCo’da olmak üzere 34 yıllık iş deneyimi bulunan Beba, PepsiCo’nun Doğu Akdeniz İş Birimi Genel Müdürü olarak görev yaptı. Güneydoğu Avrupa ve Asya Pasifik’i de kapsayan iki farklı bölgenin başkanlığını yürüttü. Son olarak Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı (CDO) olarak görev yapıyordu.

25 yıldır görevdeydi...

Zoom toplantısında yeni kararını açıklayan Beba, erken emeklilik hakkını kullandığını belirterek, Amerika’da çalışmaya devam edeceğini, Türkiye’ye gidip geleceğini söyledi.

Beba, gelecek hafta itibariyle ‘August Leadership’ firmasında ortak olarak devam edeceğini açıklayarak, “Firma üst düzey yönetici yerleştirmesi yapıyor. Benim dahil olmamla liderlik danışmanlığı, koçluk, mentorluk de eklenecek. Şirketin birçok ülkede ofisi var. Türkiye’de de bir gün ofis olma ihtimali yüksek. Ama olmasa da ben buradan Türkiye için iyi işler yapmak üzere hazırım” dedi.

Türklerin global liderlik için birçok özelliğe sahip olduğuna da işaret eden Ümran Beba, “Artık daha fazla yurtdışı görevlerdeler. Türk yöneticiler çok iyi işler başarıyor. Kriz yönetimi yönleri daha güçlü. Daha dayanıklı ve esnekler. Türkiye pek çok kültürün bir arada harmanlandığı yer. Bu da yurtdışında avantaj sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de proje

Derneklerdeki görevlerine de devam edeceğini dile getiren Beba, bu kapsamda Million Women Mentors programının Türkiye’ye gelmesi için çalışacağını aktardı. Beba, “Programın amacı kız öğrencilerin ve kariyerine yeni başlayan kadınların STEM, fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında devam etmelerini sağlamak. Çalışmalarını yapıyoruz. Yakın zamanda bunu duyurmak istiyoruz” bilgisini verdi.

Çiftçilere destek var

Ümran Beba, virüs sürecinde Pepsi’nin yaptığı çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

“Yatırımları büyük ölçüde gıda tarafına kaydırdı. Çiftçilerimiz her zaman işimizin önemli bir parçası oldu. PepsiCo Vakfı’yla insani yardım kuruluşu ‘Care’ ile 18.2 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bu program sayesinde dünyadaki 5 milyon kadın çiftçi ve aileleri, mahsul verimini, geliri ve besinlere erişimi artırmalarına yardımcı olmak üzere eğitim ve ekonomik destek alacaklar. Türkiye’deki kadın çiftçilere yönelik çalışmaları da yeni başlattık.”

PepsiCo, dünyada koronavirüs sürecinde yardıma da odaklandı. PepsiCo Vakfı 50 milyon dolarlık fonu aktive etti. Türkiye’ye de bu anlamda 12 milyon TL’lik yardım yapıldı.