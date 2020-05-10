Dünya turizmi için 3 senaryo

Salgının seyrine göre küresel seyahat pazarının ne kadar daralacağına ilişkin senaryolar şöyle:

- Uluslararası seyahatlerin temmuzda başlaması durumunda seyahat pazarındaki daralma yüzde 58 olacak.

- Seyahatler eylülde başlarsa daralma yüzde 70 olarak ortaya çıkacak.

- Aralık ayında başlarsa pazar yüzde 78 oranında küçülecek.

Bu durumda 2020’de dünya turizminde ziyaretçi sayısı 850 milyon ile 1,1 milyar, turizm geliri 910 milyar ile 1,2 trilyon dolar ve 100-120 milyon arasında istihdam kaybının olacağı tahmin ediliyor.