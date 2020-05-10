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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya turizmi için 3 senaryo
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    10.05.2020 - 07:00 |

    Dünya turizmi için 3 senaryo

    Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, koronavirüsle mücadele eden dünyada turizmin yaşayacağı kayıba ilişkin 3 senaryo hazırladı.

    Dünya turizmi için 3 senaryo

    Salgının seyrine göre küresel seyahat pazarının ne kadar daralacağına ilişkin senaryolar şöyle:  

    - Uluslararası seyahatlerin temmuzda başlaması durumunda seyahat pazarındaki daralma yüzde 58 olacak. 

    - Seyahatler eylülde başlarsa daralma yüzde 70 olarak ortaya çıkacak.

    - Aralık ayında başlarsa pazar yüzde 78 oranında küçülecek.

    Bu durumda 2020’de dünya turizminde ziyaretçi sayısı 850 milyon ile 1,1 milyar, turizm geliri 910 milyar ile 1,2 trilyon dolar ve 100-120 milyon arasında istihdam kaybının olacağı tahmin ediliyor.

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