BİST120.920-0,08EURO6,58-0,16USD6-0,20ALTIN303,27-0,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dünyada ilk! Fiyatı dudak uçuklattı
    ABONE OL
    10.02.2020 - 11:54 |

    Dünyada ilk! Fiyatı dudak uçuklattı

    Microsoft'un kurucusu Bill Gate, 644 milyon dolara (3.9 milyar TL) dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor.

    Dünyada ilk! Fiyatı dudak uçuklattı

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hidrojenle çalışan 644 milyon dolarlık bir "süper yat" alıyor.

    Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtılmıştı.

    96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, Aqua adlı yat için sipariş veren ilk kişi oldu.

    2024'te suya indirilecek

    BBC Türkçe'nin haberine göre; Beş güverteli yatın inşasının 2024'te tamamlanması bekleniyor. Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli. İçinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa'sı bulunan yatta 31 kişilik mürettebat görev yapacak.

    Fütüristik bir tasarımı olan yatın sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depolama kapasitesi olan 28 tonluk iki tankı olacak.

    Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak. Yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak.

    Süper yatın azami hızının saatte yaklaşık 32 kilometre, menzilinin de altı bin kilometre civarında olacağı belirtiliyor. İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine göre, hidrojen yakıt istasyonlarının azlığı nedeniyle, yat dizel yakıtla da çalışabilecek.

    Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırıİstanbul Büyükçekmece'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna'daki FETÖ yapılanması panikte

    Ukrayna'daki FETÖ yapılanması panikte

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber