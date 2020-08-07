'Dünyada sistemler çökerken biz şantiyelerde dolaşıp işimizi takip ettik'

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine olan ilginin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güvenin eseri olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Denizli’de 3 milyar 872 milyon liralık ulaştırma ve altyapı yatırımları yaptıklarını aktardı.

-Vatandaşlarımız Her Şeyin En İyisini Hakediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açıldığını hatırlatarak, bir yandan tarihe sahip çıkarken diğer yandan vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için hizmetlere devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnanın o kadar büyük çalışmalar var ki çoğunda 'Arkadaşlar, siz açın, devam edin vatandaş kullansın.' diyoruz. Yetişemiyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından beri ülkemizde reform niteliğinde çok büyük atılımlar yapıldı. Hala daha devam ediyor. Dünyanın gıptayla baktığı, mühendislik açısından çok önemli projeleri yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Daha iyi ve güzel projelerin yapılacağını, memleketin her noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, ‘’ Vatana, millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de nasibimizi buralarda arıyoruz. İnşallah vatandaşımızın mutluluk duyacağı ve bize dua edeceği işlerde her zaman var olacağız ve devam edeceğiz" dedi.

-Özveri, İyi Niyet Vatan ve Millet Aşkı Olmazsa Olmaz

Bütün dünyadaki sistemler ve ekonomiler çökerken, maske savaşları başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde olumsuz durumlara izin vermeden, tedbirleri sıkı tutarak şantiyeleri ayakta tuttuklarına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, ‘’ Halen daha aynı özveriyle devam ediyoruz. Millet eve kapandığında, dünyada bütün sistemler çöktüğünde biz şantiyelerde dolaşıp işlerimizin takibini yapıyorduk. O yüzden bu başarılı işler çıkıyor. Bu da özveri, iyi niyet, vatan ve millet aşkı olmazsa olmaz. Tabii biz bunların feyzini Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Allah ona da sağlık, uzun ömür versin. Onun liderliğinde bu ülkede yapacak çok işimiz var. Çok işler yaptık, çok daha iyisini yapacağız. Çünkü vatandaşımız bunu hak ediyor" diye konuştu.

Salgın sürecinde tüm dünyada olumsuz koşullar varken, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine gösterilen ilginin, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvenin eseri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Denizli’de 3 milyar 872 milyon liralık ulaştırma ve altyapı yatırımları yaptıklarını aktardı. Sonrasında Denizli Çivril'de Huriye Yıldırım Anne Camii Açılışı’nı gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, dua ettikten sonra camiiyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.