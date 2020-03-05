Dünyada virüs alarmı

Dünya ekonomileri, Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni bir sınavdan geçiyor.



Yakın dönemde Brexit, ticaret savaşları ve dünya genelinde artan jeopolitik riskler küresel büyümeyi aşağı çekerken, 2020 yılında ise Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan Kovid-19 salgını ana gündem maddesi oldu.



2017 yılında yüzde 3.9 büyüyen dünya ekonomisi, 2018 ve 2019’da sırasıyla yüzde yüzde 3.5 ve yüzde 2.9 büyüme kaydetti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek yüzde 2.4’e çektiğini duyurdu. OECD’nin son raporunda koronavirüsün şu ana kadar dikkate değer ekonomik aksamalara neden olduğu, Çin’in üretimindeki azalışın küresel ekonomi üzerinde kendisini hissettirdiği ve küresel ekonomik görünümde belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi.



Negatif dünya...



Geçtiğimiz yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 2.9 ile zayıf bir büyüme gerçekleştirdiği belirtilen raporda, 2020’nin ilk çeyreğinde küresel ekonomik büyümenin negatif dahi gelebileceği kaydedildi.



Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının küresel bankaların sermaye piyasası gelirlerini vurabileceğini bildirdi.



Çin daralır mı?



Koronavirüs uluslararası tedarik zincirlerinde aksamalara yol açarken, küresel ticarete de negatif yansıdı.



Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat verileri açıklanmaya başladı. 50 seviyesinin altının daralmaya işaret ettiği veri, ülke içindeki ekonomik aktivitenin ölçülmesinde önemli rol oynuyor.



AA’nın haberine göre, Çin Lojistik ve Satınalma Dairesi’nin açıkladığı şubat ayı imalat sanayi PMI verisi 35.7 ile bu istatistiğin yayımlanmaya başladığı 2005’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.



Çin’de Caixin tarafından açıklanan bir diğer imalat sanayi PMI’ı ise 40.3 seviyesine indi. Bu seviye, istatistiğin yayımlanmaya başladığı 2017 yılından bu yana en düşük seviyeye işaret etti.



Analistler, ilk çeyrekte Çin’de ekonominin sıfıra yakın büyüyeceğini ya da daralacağını tahmin ederken, bunun da aynı zamanda küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini kaydetti.