Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında hasat tüm hızıyla sürüyor.

Monilya hastalığı ve zirai dondan zarar görse de yaş ve kuru olarak satılan kayısının fiyatının geçen yıllara oranla yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Darende ilçesinde üretim yapan Mustafa Turcan, AA muhabirine, ekonomik anlamda Malatya'nın can damarı olan kayısıda hasadın sıcak hava koşullarına rağmen sürdüğünü söyledi.

Zorlu kayısı hasadının temmuz ayında başladığını belirten Turcan, şöyle devam etti:

"30 yıldır bu işi yapıyorum. Kayısının işi çoktur. Sabah 7'de başlarsın geceye kadar uğraşırsın. Güneşin altında yapıldığı için çok daha zor oluyor. Kayısı kolay yetişmiyor. Dünya kayısı üretiminin büyük bir kısmını Malatya karşılıyor. Iğdır ve Anamur'da yetişen kayısı ile Malatya'da yetişen kayısılar arasında fark vardır. Diğer kayısılar yalnızca sofralık olarak ikram edilebilirken Malatya kayısısı fırınlanarak, güneşte kurutularak da ikram edilebilir. Malatya kayısısını ağzına attığın an anlarsın. Malatya kayısısının şeker oranı diğer kayısılardan yüksektir. Bu yüzden tadı da diğer kayısılardan daha güzel olur."

Turcan, 300-400 kök kayısılarının bulunduğunu normalde 15-20 işçinin çalıştığı bahçede bu yıl 5-6 kişilik ailesiyle kayısı toplayacağını aktararak, "Düğünlerimizi, tatillerimizi kayısıdan sonraya planlıyoruz. Kayısı olmadığı zaman ertelemek zorunda kalıyoruz." dedi.

Kayısının sağlıklı bir meyve olduğunu anlatan Turcan, şu an yaş kayısının kilogramının 10 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.