Dünyaya Made in Türkiye hijyen kitli tanıtım

TTG’nin Kovid-19 sürecinde dayanışma ruhunu beslemek ve “Made in Türkiye” farkındalığını artırmak amacıyla DHL Express ile uluslararası tanıtım alanında iş birliğine giderek hayata geçirdiği “Goodness from Türkiye” projesine ilişkin TİM Genel Merkezi’nde açık havada basın toplantısı düzenlendi.

Kolonya, maske, sabun

TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle ile DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen de toplantıya katılarak, proje ortaklığı anlaşmasını imzaladı. Toplantı sonrası hijyen kitlerinin ilk sevkiyatı başlatıldı. Hijyen kitleri içerisinde kolonyanın yanı sıra yine tamamı Türkiye’de üretilen maske, el dezenfektan jeli, el dezenfektan mendili, anti bakteriyel ıslak mendil ve katı sabun yer alıyor. İsmail Gülle, şunları söyledi:

“Ülkemiz, Kovid-19 salgını döneminde 70’i aşkın ülkeye uzattığı dost eliyle küresel mücadeleye destek verirken ihracatçılar olarak bizler de ‘Made in Türkiye’ hijyen ürünleriyle bu ‘insanlık’ ve ‘iyilik’ hareketini bir adım öteye taşıyoruz. Hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek hem zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve ‘Güvenilir Tedarikçi Türkiye’ konumumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz.”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen ise Türkiye’deki işletmeleri dünyaya bağlama misyonunu her zaman olduğu gibi Kovid-19 salgını döneminde de sürdürdüklerini söyledi.