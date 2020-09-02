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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Dünyaya örnek olmanın da ötesinde’
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    02.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘Dünyaya örnek olmanın da ötesinde’

    Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl’ün müsteşarlığını yapan, Hristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci Friedhelm Ost, “Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye’de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde” dedi.

    ‘Dünyaya örnek olmanın da ötesinde’

    ‘Olağanüstü’

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un hafta sonu Antalya’da bir araya geldiği Alman siyasetçilerden Friedhelm Ost, Türkiye’nin güvenli turizm uygulamalarının örnek niteliğinde olduğunu Alman basınıyla paylaştı. Kurucusu olduğu Blog Der Republik’ten izlenimlerini aktaran Ost, “Antalya tatilcileri için sıkı önlemler” başlıklı yazısında Bakan Ersoy’un koronavirüs sürecinde olağanüstü bir iş çıkardığını belirterek, “Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye’de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde” ifadelerini kullandı. Tatilin tadını Türkiye’de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda olduklarını belirten Ost, turistlere yönelik uyarıların dostane ve nazik ancak bir o kadar da kararlı ve etkili olduğunu vurguladı.                

     

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