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16.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Dünyaya son sürat tekne ihracatı

Tekne üreticisi Sirena Marine salgın ile birlikte hijyenik ve korunaklı özel tatil yapabilme imkanı sunması sebebiyle tekne talebinin arttığını belirtti.

Dünyaya son sürat tekne ihracatı

Sirena Marine, Euphoria ve Azuree yelkenlileriyle Sirena Yachts olmak üzere üç markasını da kendi know - how’ıyla Bursa Orhangazi’deki tersanesinde ürettiğini, 800 kişinin çalıştığı Orhangazi’de 150 bin metrekare alandaki tesisinde üretimin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sirena Marine’in son dönemde özellikle Amerika pazarında tercih edildiği, geçtiğimiz aylarda imzaladığı anlaşmalarla, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya’da da tekne satışına başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
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