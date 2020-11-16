Dünyaya son sürat tekne ihracatı

Sirena Marine, Euphoria ve Azuree yelkenlileriyle Sirena Yachts olmak üzere üç markasını da kendi know - how’ıyla Bursa Orhangazi’deki tersanesinde ürettiğini, 800 kişinin çalıştığı Orhangazi’de 150 bin metrekare alandaki tesisinde üretimin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sirena Marine’in son dönemde özellikle Amerika pazarında tercih edildiği, geçtiğimiz aylarda imzaladığı anlaşmalarla, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya’da da tekne satışına başlandığı bilgisi paylaşıldı.