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    05.02.2020 - 07:00 |

    Dyson’dan Türkiye’ye servis merkezi

    Dyson, kullanıcılarına en iyi hizmeti sunabilmek için Türkiye’deki ilk servis merkezini İstanbul’da açtığını duyurdu. İstanbul Ataşehir’deki Büyükhanlı Plaza’da 675 metrekare alana sahip yeni Dyson Türkiye Servis Merkezi, Dyson’ın son teknolojiye sahip ürünlerini yerinde test etme, deneyimleme ve satın alma fırsatı sunan mağaza alanı, uzman teknisyenleriyle hizmet veren servis bölümü ve ofis alanlarından oluşuyor.

    Dyson’dan Türkiye’ye servis merkezi

     

    Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç, “Satış sonrasında kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ürünlerimizden en iyi şekilde fayda sağlamaya dair ipuçları ve öneriler sunarak, talepleri doğrultusunda yardım sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya öncelik veriyoruz. Dyson mühendisleri tarafından eğitilmiş teknisyenlerce desteklenen yeni merkezde servis talebiyle gelen kullanıcılarımıza kısa sürede hizmet verilirken, eski Dyson modellerine sahip kullanıcılarımıza en yeni teknolojilere sahip olmaları için özel fırsatlar da sunuluyor. Global Dyson standartlarında bir servis hizmeti ve müşteri deneyimi anlayışını Türkiye’de de hayata geçirdik” dedi.-EKONOMİ SERVİSİ

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