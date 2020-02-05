Dyson’dan Türkiye’ye servis merkezi

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç, “Satış sonrasında kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ürünlerimizden en iyi şekilde fayda sağlamaya dair ipuçları ve öneriler sunarak, talepleri doğrultusunda yardım sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya öncelik veriyoruz. Dyson mühendisleri tarafından eğitilmiş teknisyenlerce desteklenen yeni merkezde servis talebiyle gelen kullanıcılarımıza kısa sürede hizmet verilirken, eski Dyson modellerine sahip kullanıcılarımıza en yeni teknolojilere sahip olmaları için özel fırsatlar da sunuluyor. Global Dyson standartlarında bir servis hizmeti ve müşteri deneyimi anlayışını Türkiye’de de hayata geçirdik” dedi.-EKONOMİ SERVİSİ