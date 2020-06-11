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    HaberlerEkonomi Haberleri E-spora ilgi var
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    11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    E-spora ilgi var

    E-spor tutkunlarının adresi Master of Gamers, koronavirüs salgını döneminde futbol tutkunlarının iyi vakit geçirebilmesi için düzenlediği turnuvalarla büyük ilgi gördü. Son 1 hafta içinde düzenlediği 12 turnuvalar için 5.000 oyuncu katılım için kayıt oldu.

    E-spora ilgi var

     

    Master of Gamers kurucusu Murat Tayhan, e-spora olan ilgide ciddi bir artış yaşandığını belirterek, “Türk yayıncıların oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesi e-spor oyunu. Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi geçen seneye göre yüzde 60 bir artış gösteriyor” dedi.

    Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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