11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
E-spora ilgi var
E-spor tutkunlarının adresi Master of Gamers, koronavirüs salgını döneminde futbol tutkunlarının iyi vakit geçirebilmesi için düzenlediği turnuvalarla büyük ilgi gördü. Son 1 hafta içinde düzenlediği 12 turnuvalar için 5.000 oyuncu katılım için kayıt oldu.
Master of Gamers kurucusu Murat Tayhan, e-spora olan ilgide ciddi bir artış yaşandığını belirterek, “Türk yayıncıların oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesi e-spor oyunu. Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi geçen seneye göre yüzde 60 bir artış gösteriyor” dedi.