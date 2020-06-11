E-spora ilgi var

Master of Gamers kurucusu Murat Tayhan, e-spora olan ilgide ciddi bir artış yaşandığını belirterek, “Türk yayıncıların oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesi e-spor oyunu. Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi geçen seneye göre yüzde 60 bir artış gösteriyor” dedi.