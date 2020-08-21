E-ticaret coştu alışveriş ‘peşin’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi. Söz konusu hacmin geçen yılın tamamında 136 milyar lira olduğunu hatırlatan Pekcan, e-ticaretin öneminin salgın döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. İlk 6 aylık e-ticaretin dağılımıyla ilgili bilgi de veren Pekcan şunları söyledi:



“Bunun yüzde 91’i (83.3 milyar lira) yurt içi harcamalardan, yüzde 5’i (4.5 milyar lira) Türkiye’nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den alımlarını kapsamaktadır. Toplam e-ticaretin 58 milyar lirası (yüzde 63.3) kartlı ödemelerle, 30.1 milyar lirası (yüzde 32.7) havale/EFT yoluyla ve 3.4 milyar lirası (yüzde 4) kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti.”



E-ticaretin yüzde 60’ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve yüzde 5 İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi.



Sepet 107 lira



Pekcan, ortalama sepet tutarının 107 lira 79 kuruş olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Bu tutar, kartlı işlemlerde 178 lira, havalelerde 63 lira, kapıda ödemelerde de 70 lira oldu. Sektör bazında hava yolları ödeme sepetinin 907 lira, yemekte 40 lira, kitap dergide 76, elektronikte 167, çiçekte 89, giyimde 214, seyahatte ise 150 lira olduğunu görüyoruz.”



E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74’ünün peşin, yüzde 26’sının taksitli ödeme olduğunu dile getiren Pekcan, “Ev ve dekorasyonun yüzde 68’i, beyaz eşyanın yüzde 45’i, elektroniğin yüzde 32’si, giyimin yüzde 29’u, kitap ve derginin de yüzde 7’si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Payı beşte bire gidiyor

Geçen yıl ocakta genel ticaret 105.9 milyar lira seviyesindeyken 2020 Haziran’da bu rakamın 104.1 milyar lira olduğunu aktaran Pekcan, e-ticaretin de aynı dönemde 8.5 milyar liradan 18.7 milyar liraya yükseldiğini dile getirdi. Pekcan, e-ticaretin genel ticarete oranına ilişkin, “Geçen yılın ilk yarısında yüzde 8 civarında olan e-ticaretin genel ticarete oranı, 2020’nin aynı döneminde yüzde 14.2’ye ulaştı. Bu oran, Ocak-Şubat 2020 döneminde yüzde 11.7 seviyesinde bulunurken, pandemi dönemiyle nisanda yüzde 16’ya, mayısta yüzde 18.4’e çıktı. Haziranda genel ticaretin artmasıyla da yüzde 17.4’e düştü” dedi.

Kovid-19 salgınında öne çıktı

Pekcan, Kovid-19 salgını döneminde mart, nisan ve mayıs aylarında e-ticaret kanalıyla gerçekleştirilen harcamaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak şunları kaydetti:



“Bu harcamalara bakıldığında gıda ve süpermarkette yüzde 420, kimyasal, deterjan ve kolonyalarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne bebek ürünlerinde yüzde 86 artış görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 76, hava taşımacılığında yüzde 75 azalma oldu.”