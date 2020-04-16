BİST 96.3130,48EURO7,54-0,02USD6,930,22ALTIN385,291
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri E- ticaret devi Fransa'daki bütün depolarını kapattı!
    ABONE OL
    16.04.2020 - 14:20 | | milliyet.com.tr

    E- ticaret devi Fransa'daki bütün depolarını kapattı!

    E-ticaret devi Amazon Fransa'da mahkemenin sadece zorunlu ihtiyaç ürünlerini satmasını söylemesi üzerine firma ülkedeki tüm depolarını kapatma kararı aldı.

    E- ticaret devi Fransa'daki bütün depolarını kapattı!

    E-ticaret devi Amazon, Fransa'da bulunan depolarını kapatma kararı aldı. Salı günü bir sendikanın şikayeti üzerine mahkeme firmanın sadece gıda, hijyen malzemesi ve tıbbi malzeme gibi zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satışını yapmasını emretmişti. Bu emre uyulmaması durumunda Amazon'a günlük 1 milyon euro ceza kesileceğine hükmetmişti.

    10 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

    Mahkemenin kararı üzerine Amazon, sadece belirlenen ürünleri satmak yerine tüm depolarını kapatma kararı aldı. En az 20 Nisan'a kadar depoları kapalı tutmayı planlayan Amazon Fransa'daki 10 bin depo çalışanı için devletin sağladığı maaş desteğinden yararlanmayı planlıyor.

    Mahkeme kararına rağmen Amazon ise sağlık talimatlarına uymadığı iddiasını reddediyor. Firmadan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Çalışanlarımızı korumaya yönelik tedbirlerimizle ilgili kanıtları sunmamıza rağmen mahkemenin verdiği bu karar bizde şaşkınlık yarattı. Karara itiraz edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

      Teröristlerin kullandığı 4 bin tünel! Hepsi tek tek imha edildiTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı. Güvenli hale gelen bölgede halen devam eden çalışmalar kapsamında bazılarının bir ucu Türkiye’den çıkacak şekilde kazılmış 4 bini aşkın tünel bulundu. Türkiye’ye yönelik olası saldırıların yanı sıra kaçak geçiş ve kaçakçılık için kazılan tüneller, tespitinin ardından tek tek imha edildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu kalan zanlı yakalandı!

      3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu kalan zanlı yakalandı!

      Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

      Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

      Balkondan komşulara korona konseri

      Balkondan komşulara korona konseri

      Şans Topu sonuçları: 3 kişi 224 bin 452 liranın sahibi oldu

      Şans Topu sonuçları: 3 kişi 224 bin 452 liranın sahibi oldu

      Sıradaki Haber