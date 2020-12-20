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20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

E-ticaret zirvesi ECHO Summit ocakta

E-ticaret zirvesi ECHO (e-Commerce Head Organization) Summit, pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak düzenleniyor.

E-ticaret zirvesi ECHO Summit ocakta

Deloitte’un desteklediği zirvede altyapı hizmetlerinden trendlere, pazarlama stratejilerinden kişisel verilerin korunmasına kadar farklı konuların iki gün boyunca sektör tarafından kapsamlı bir biçimde ele alınması hedefleniyor. 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin ana teması “Rapid Commerce” yani “Hızlı Ticaret” olarak belirlendi. Sebebiyse pandemiyle birlikte günlük hayata giren “hız” kavramı.

Zirvenin sonunda halk oylamasıyla belirlenen, müşterilerine değer veren ve onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformları açıklanarak ödüllendirilecek. Jürisinin halk olduğu oylamada, 38 kategoride en başarılı e-ticaret siteleri belirlenecek. Süreç bazlı değerlendirmedeyse kullanım kolaylığı, estetik tasarım, ürün çeşitliliği gibi sü¬reçlerdeki başarılarıyla öne çıkan marka ve platformlar ödüllendirilecek.

 

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