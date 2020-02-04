E-ticarete de virüs bulaştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, uzmanların koronavirüsün kargo paketleri ile taşınmasının mümkün olmadığı yönündeki açıklamalarına karşın tüketicilerin Çin’den gelen kargolara karşı temkinli olduğunu söyledi. Ekmekçi, “Çin’den gönderilen ürünlere talepte düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Hatta ülkemizdeki bazı yerel e-ticaret platformları, sipariş üerine Çin’den tedarik ettikleri ürün gruplarının satışını geçici olarak durdurmuş durumda” dedi.

Bize talep arttı

Bu durumun Türkiye’nin e-ihracatına olumlu katkı yaptığını da aktaran Ekmekçi, yurtdışı müşterilerde ‘Çin’den gönderilir’ yazan ürünlere talep azalınca ‘Türkiye’den gönderilir’ yazan ürünlere olan talepte beş kat artış yaşandığını söyledi. Ekmekçi, genel olarak yerli e-ticaret sitelerinin satışlarında bu dönemde bir azalış olmadığını da kaydetti. Ekmekçi, “Virüs salgını kontrol altına alınınca durumun normalleşeceğini tahmin ediyoruz. Ancak kontrol altına alınması uzadıkça sadece e-ticarete değil dünya ekonomisine ciddi zararları olacağı kesin. E-ticaret tarafında yakın zamanda önemli bir etkilenme olmasa da tüm dünya ülkeleri gibi biz de ülke içinde kullandığımız birçok üründe tedarik zincirinin bir aşamasında Çin’e bağlıyız. Yaşanacak aksaklıklar bizi olumsuz etkiler” dedi.

‘Alibaba Türkiye’de sorun yok’

Çinli e-ticaret devi Alibaba.com’un Türkiye CEO’su Cüneyt Erpolat, Türkiye olarak bu süreçte kendilerine henüz yansıyan bir şey olmadığını belirterek, “E-ticaretin avantajlarından biri de insan interaksiyonunu azaltması ve daha hızlı ilerlemesi. Koronavirüs, kargo ve ithalatla bulaşan bir virüs değil. Ürünler hastalığı taşımıyor. Ama bu durum kargo şirketlerini etkileyecektir ve bazı gecikmelere yol açacaktır. Ama henüz yaşanan bir olay yok” diye konuştu.