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    HaberlerEkonomi Haberleri E-ticarete de virüs bulaştı
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    04.02.2020 - 07:00 | | HANİFE BAŞ

    E-ticarete de virüs bulaştı

    Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün e-ticareti de etkilediği ortaya çıktı. Başta Alibaba.com olmak üzere pek çok Çinli e-ticaret firmasından siparişlerde düşüş yaşanıyor. Ayrıca tüketiciler Çin’den gelen ürünlere endişeyle bakıyor.

    E-ticarete de virüs bulaştı

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, uzmanların koronavirüsün kargo paketleri ile taşınmasının mümkün olmadığı yönündeki açıklamalarına karşın tüketicilerin Çin’den gelen kargolara karşı temkinli olduğunu söyledi. Ekmekçi, “Çin’den gönderilen ürünlere talepte düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Hatta ülkemizdeki bazı yerel e-ticaret platformları, sipariş üerine Çin’den tedarik ettikleri ürün gruplarının satışını geçici olarak durdurmuş durumda” dedi.

    Bize talep arttı

    Bu durumun Türkiye’nin e-ihracatına olumlu katkı yaptığını da aktaran Ekmekçi, yurtdışı müşterilerde ‘Çin’den gönderilir’ yazan ürünlere talep azalınca ‘Türkiye’den gönderilir’ yazan ürünlere olan talepte beş kat artış yaşandığını söyledi. Ekmekçi, genel olarak yerli e-ticaret sitelerinin satışlarında bu dönemde bir azalış olmadığını da kaydetti. Ekmekçi,  “Virüs salgını kontrol altına alınınca durumun normalleşeceğini tahmin ediyoruz. Ancak kontrol altına alınması uzadıkça sadece e-ticarete değil dünya ekonomisine ciddi zararları olacağı kesin. E-ticaret tarafında yakın zamanda önemli bir etkilenme olmasa da tüm dünya ülkeleri gibi biz de ülke içinde kullandığımız birçok üründe tedarik zincirinin bir aşamasında Çin’e bağlıyız. Yaşanacak aksaklıklar bizi olumsuz etkiler” dedi.

    ‘Alibaba Türkiye’de sorun yok’

    Çinli e-ticaret devi Alibaba.com’un Türkiye CEO’su Cüneyt Erpolat, Türkiye olarak bu süreçte kendilerine henüz yansıyan bir şey olmadığını belirterek, “E-ticaretin avantajlarından biri de insan interaksiyonunu azaltması ve daha hızlı ilerlemesi. Koronavirüs, kargo ve ithalatla bulaşan bir virüs değil. Ürünler hastalığı taşımıyor. Ama bu durum kargo şirketlerini etkileyecektir ve bazı gecikmelere yol açacaktır. Ama henüz yaşanan bir olay yok” diye konuştu.

     

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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