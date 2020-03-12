‘e-ticaret’e talep patladı

10 kat artış

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı Öget Kantarcı da, şunları söyledi:

“Coronavirüs tehdidi ve alınan tedbirlerin de etkisiyle internet üzerinden yapılan alışverişlerde önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. GittiGidiyor’daki satışlarda da bir ivmelenme var. Günlük ortalamamızın 3 katına varan artış var. En çok satılan ürünler vitamin takviyeleri, hijyen ürünleri ve dezenfektanlar. Antibakteriyel sabunlar ve ıslak mendiller, tuvalet kağıdı ve paketli gıda satışlarında da yükseliş söz konusu. Özellikle dezenfektanlar yok satıyor. Bakliyat ve sıvıyağların satışlarında ise 10 katı geçen artış yaşandı. E-ticaret sektörünün geneline baktığımızda benzer bir tablo var.”

Migros yetkilileri, “Migros online alışveriş hizmetlerimizde, mağazalarımızda olduğu gibi talep artışı gözlemlenmektedir. Üreticilerle birlikte tedariğimiz güçlüdür, artan talep karşılanmaktadır. Tüm temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine, temizlik ve kişisel hijyen malzemelerine talep artmıştır” açıklamasını yaptı.

Carrefoursa yetkilileri de, “Sitemize ulaşan trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs açıklamasından sonra normal trafik seyrimiz saatlik bazda yüzde 50’lik artış gösterdi. Ciromuzda da yüzde 50’lik büyüme görülüyor. En çok talep kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünlere gösteriliyor. Yaşanan trafik ve sipariş artışının yarattığı hacime paralel olarak teslimat kapasitemizin yüzde yüzü üzerinde servis sağlıyoruz” dedi.