e-ticarette rekor büyüme

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Covid-19 ve Toplum’ etkinliğinin açılışında konuşan

Varank, “2021’e ilişkin öncü göstergeler, geleneksel pazarlarımızdaki ikinci dalga tedirginliğine karşın imalat sanayimizin 2020’nin son çeyreğinde yakaladığı ivmeyi koruduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Varank, Türkiye’nin sanayi üretimi bakımından Kovid-19 sürecinde tüm dünyaya örnek bir performans gösterdiğine dikkati çekerek, “2020 yılını pozitif ekonomik büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağımız bu verilerle artık netlik kazanmış oldu” dedi.

Varank, “2007’den bu yana İstanbul’un nüfusunun ilk kez düştüğüne şahit olduk. Bu gösterge bile Kovid-19’un bireysel tercihler ve karar denklemleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu göstermeye yeterli” dedi.

Varank, “Pandemi öncesinde yüzde 8 olan evden çalışma oranı, pandemiyle birlikte gelişmiş ülkelerde yüzde 25’e yükseldi. Beklentiler, pandeminin etkileri geçse dahi özellikle beyaz yakalı çalışanlarda bu artışın önemli bir bölümünün kalıcı olacağı yönünde” diye konuştu.