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23.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

e-ticarette rekor büyüme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “e-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi. Kredi kartıyla yapılan market ve alışveriş merkezi harcamaları pandemi öncesine göre yüzde 60 arttı” dedi.

e-ticarette rekor büyüme

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Covid-19 ve Toplum’ etkinliğinin açılışında konuşan

Varank, “2021’e ilişkin öncü göstergeler, geleneksel pazarlarımızdaki ikinci dalga tedirginliğine karşın imalat sanayimizin 2020’nin son çeyreğinde yakaladığı ivmeyi koruduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Varank, Türkiye’nin sanayi üretimi bakımından Kovid-19 sürecinde tüm dünyaya örnek bir performans gösterdiğine dikkati çekerek, “2020 yılını pozitif ekonomik büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağımız bu verilerle artık netlik kazanmış oldu” dedi.

Varank, “2007’den bu yana İstanbul’un nüfusunun ilk kez düştüğüne şahit olduk. Bu gösterge bile Kovid-19’un bireysel tercihler ve karar denklemleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu göstermeye yeterli” dedi.

Varank, “Pandemi öncesinde yüzde 8 olan evden çalışma oranı, pandemiyle birlikte gelişmiş ülkelerde yüzde 25’e yükseldi. Beklentiler, pandeminin etkileri geçse dahi özellikle beyaz yakalı çalışanlarda bu artışın önemli bir bölümünün kalıcı olacağı yönünde” diye konuştu.

 

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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