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22.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

EBARA, Türkiye’de şirket satın aldı

Japonya merkezli, global ekipman üreticisi EBARA, Türkiye’de pompa ve pompa sistemleri üreticisi Vansan Makina’nın yüzde 100 hissesini satın almak için anlaşma imzaladı.

EBARA, Türkiye’de şirket satın aldı

Satınalmada Vansan’ı Pragma temsil etti. Bu satınalma Pragma’nın 2020 yılında yaptığı altıncı işlem oldu. Konsolide cirosu 5.1 milyar dolar olan EBARA’nın 17 ülkede kurulmuş olan iştiraklerinde 17 binden fazla çalışanı bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bu yatırımı takiben, Vansan, EBARA için rekabetçi ve yüksek teknolojiye sahip bölgesel bir üretim üssü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Türkiye’nin stratejik konumu, EBARA için Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki başlıca pazarlara etkin ve uygun maliyetli erişim sağlayacak. Bu işlem, aynı zamanda EBARA’nın tedarik zinciri yönetimini daha da kuvvetlendirecek.”

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