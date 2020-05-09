EBRD’den 175 milyon $ kaynağı Türkiye’ye çekti

DenizBank, bu krediyi haziran ayı içinde özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli belediyelerin finansmana erişimlerinin sağlanması ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren firmaların dış ticaret işlemlerinde kullandıracak.



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 175 milyon dolarlık bu taze kaynağı Türkiye’ye sağlamaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu zorlu dönemde de ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addediyoruz” dedi.