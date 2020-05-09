09.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
EBRD’den 175 milyon $ kaynağı Türkiye’ye çekti
TOBB ile yaptığı iş birliği ile KOBİ’lere yönelik yüzde 7.5 faiz ve 2 yıl vade koşullarıyla 6 milyar TL’ye kadar Nefes Kredisi’ni hayata geçiren DenizBank, şimdi de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 175 milyon dolar (1.25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye varan yeni kaynak sağladı.
DenizBank, bu krediyi haziran ayı içinde özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli belediyelerin finansmana erişimlerinin sağlanması ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren firmaların dış ticaret işlemlerinde kullandıracak.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 175 milyon dolarlık bu taze kaynağı Türkiye’ye sağlamaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu zorlu dönemde de ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addediyoruz” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.