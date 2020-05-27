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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi ekonomisi 2020'de yüzde 8 ile 12 arasında küçülecek
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    27.05.2020 - 13:53 | | AA

    ECB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi ekonomisi 2020'de yüzde 8 ile 12 arasında küçülecek

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele ederken yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.

    ECB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi ekonomisi 2020'de yüzde 8 ile 12 arasında küçülecek

    Frankfurt'ta gençlerle diyalog etkinliğine katılarak soruları cevaplayan Lagarde, ECB’nin büyümeye yönelik “ılımlı” senaryosunun zaman aşımına uğradığını belirtti.

    Büyüme senaryosu orta ve şiddetli ölçek arasında olacak” ifadesini kullanan Lagarde, Euro Bölgesi’nin ekonomisinde Kovid-19 nedeniyle daralmanın yüzde 8 ile 12 arasında olacağını söyledi.

    ECB, daha önce söz konusu daralmanın yüzde 5 ile 12 arasında olacağını açıklamıştı.

    19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azalmıştı. İkinci çeyrekte bölgede daralmanın Kovid-19 tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri durdurması nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olması bekleniyor.

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