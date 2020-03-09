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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi
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    09.03.2020 - 08:21 |

    ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi

    Avrupa Merkez Bankası 3 bin 500 çalışanından test amacıyla bugün evlerinden çalışmalarını istedi.

    ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs endişeleriyle merkez ofislerini kapanması durumuyla nasıl baş edilebileceğini görmek için 3 bin 500'den fazla çalışanından bugün evlerinden çalışmalarını istedi.

    ECB hali hazırda halka açık etkinliklerini gelecek aya ertelemiş durumda ancak perşembe günkü Yönetim Konseyi toplantısı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

    TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza!TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.
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