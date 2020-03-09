09.03.2020 - 08:21 |
ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi
Avrupa Merkez Bankası 3 bin 500 çalışanından test amacıyla bugün evlerinden çalışmalarını istedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs endişeleriyle merkez ofislerini kapanması durumuyla nasıl baş edilebileceğini görmek için 3 bin 500'den fazla çalışanından bugün evlerinden çalışmalarını istedi.
ECB hali hazırda halka açık etkinliklerini gelecek aya ertelemiş durumda ancak perşembe günkü Yönetim Konseyi toplantısı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.