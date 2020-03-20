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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB, Danimarka Merkez Bankası ile 24 milyar avroluk takas hattı açtı
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    20.03.2020 - 15:20 | | AA

    ECB, Danimarka Merkez Bankası ile 24 milyar avroluk takas hattı açtı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Danimarka Merkez Bankası'nın aralarındaki swap hattını tekrar aktif hale getirerek, genişletme kararı aldıkları bildirildi.

    ECB, Danimarka Merkez Bankası ile 24 milyar avroluk takas hattı açtı

    ECB’den yapılan açıklamada, iki banka arasındaki swap hattının aktif hale getirilerek, erişim hakkının 12 milyar avrodan 24 milyar avroya yükseltildiği belirtildi.

    ECB’nin açıklamasında, swap hattının gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Danimarka Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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